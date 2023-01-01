الأوقاف تطلق صفحة «موفدو الأوقاف المصرية» على فيسبوك

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، أحدث صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم "موفدو الأوقاف المصرية"، وتعني بالتواصل الدائم بين موفدي وزارة الأوقاف من الأئمة والقراء وبين وزارتهم، وإبراز ما يقومون به من أنشطة دعوية وتثقيفية في خدمة الفكر الوسطي، وتزويدهم بما قد يحتاجون إليه من برامج دعوية.

وأوضحت الوزارة -في بيان مساء اليوم- أن ذلك يأتي في إطار دورها الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير عالميًّا، وفي سبيل التواصل المستمر مع موفديها بالخارج، وإطلاعهم على كل جديد في مجال الخطاب الديني، فضلا عن إبراز أهم أنشطتهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الوصول إلى الصفحة عن طريق الرابط:

https://www.facebook.com/MissionariesoftheEgyptianEndowments/

من ناحية أخرى، وانطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في التوسع في عملية التثقيف الديني، ونشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق يوم السبت الموافق 14 يناير الجاري، الدراسة بالفصل (الترم) الثاني بمراكز الثقافة الإسلامية، ولمدة عشرة أسابيع حسب الساعات المعتمدة، على أن تنتهي الدراسة يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 قبل بداية شهر رمضان المبارك، وسيكون امتحان نهاية العام الدراسي بعد عيد الفطر المبارك.

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، تنطلق يوم الأحد 15 يناير الجاري، الدراسة بالفصل (الترم) الثاني بمراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ولمدة عشرة أسابيع حسب الساعات المعتمدة، على أن تنتهي الدراسة يوم الأربعاء 22 مارس 2023 قبل بداية شهر رمضان المبارك، وسيكون امتحان نهاية العام الدراسي بعد عيد الفطر المبارك.