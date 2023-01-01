الإمارات: رأس الخيمة تستقبل العام الجديد بعرض ألعاب نارية يحطم رقمين بجينيس

استقبلت إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العام الجديد، بعرض للألعاب النارية وعروض طائرات (الدرون)، سجلت من خلاله رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية.



وقالت اللجنة المنظمة للعرض، إن إطلاق الألعاب النارية استمر 12 دقيقة متواصلة، ودخل العرض موسوعة جينيس عن فئة "أكبر عدد من الطائرات بدون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" من خلال 671 طائرة بدون طيار.



وأضافت في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن العرض شهد تسجيل رقم آخر بموسوعة جينيس بـ"أكبر جملة تم تشكيلها في السماء بواسطة الطائرات بدون طيار تم إنشاؤها باستخدام 673 طائرة بدون طيار".



وحظى العرض بمتابعة زوار من مختلف أنحاء العالم، واشتمل على تقنيات لافتة ومنها تشكيلات نفذتها الطائرات بدون طيار وأضواء النانو وتنسيقات من الألوان والأشكال تتحرك على إيقاعات الموسيقى الإلكترونية.



وامتد العرض على مسافة تزيد عن 7. 4 كيلومتر وبارتفاع 1100 متر، محطماً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 458 طائرة بدون طيار.



أما ذروة العرض، فكانت مع وصول الطائرات لأعلى نقطة لإرسال أمنيات سعيدة للعام الجديد، ومن ثم الانتقال لتشكّل شعار إمارة رأس الخيمة والذي يعكس توجهات ورؤى الإمارة كوجهة سياحية عالمية.



ويمثل الشعار العناصر الطبيعية الثلاثة المميزة للإمارة والمتمثلة في البحر الهادئ والصحراء بكثبانها المتموجة والجبال الشاهقة.



وقال راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "مرة أخرى استطاعت إمارة رأس الخيمة التأكيد على حضورها باعتبارها وجهة سياحية متميزة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم".



وأضاف أن احتفالية رأس السنة شهدت تعزيز الإمارة لأرقامها القياسية المسجلة في موسوعة جينيس، بالإضافة إلى حرص آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم على التوجه إلى الإمارة للاحتفاء بالسنة الجديدة.



وتابع أن الإمارة حرصت على تنظيم احتفالية بأجواء صديقة للعائلة في جزيرة المرجان، وشمل ذلك تشييد منصة مشاهدة تتيح إطلالات بانورامية مباشرة على عرض الألعاب النارية الذي انطلق مع انتصاف الليل، حيث اجتمع الزوار للاستمتاع بأمسية لا تُنسى.



وشهدت الاحتفالية، حفلا موسيقيا بمشاركة عدد من أبرز منسقي الأغاني والفنانين في دولة الإمارات، بالإضافة إلى عروض كرنفال وغناء كاريوكي على خشبة المسرح.



وذكر أن الاحتفالات شهدت حضور ما يزيد على 30 ألف زائر إلى الإمارة، في حين شهدت فنادق الإمارة إشغالاً كاملاً.



ويذكر أن إمارة رأس الخيمة سجلت أرقاماً قياسية عالمية في احتفالات رأس السنة على مدار الأعوام الأربع الماضية، فقد نجحت في عروض الألعاب النارية خلال احتفالات العام الماضي بتحطيم الرقم السابق لـ"أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات من دون طيار".



وحصدت رقمين قياسيين ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن "أكبر عدد من الطائرات بدون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أطول شلال من الألعاب النارية" في عام 2020، بالإضافة إلى رقمين آخرين عن "أطول سلسلة للألعاب النارية" و"أطول خط مستقيم للألعاب النارية" في عروض الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة لعام 2019.