التزاحم يحول احتفالات أوغندا برأس السنة إلى فاجعة

أعلنت الشرطة الأوغندية، اليوم الأحد، مصرع 9 أشخاص على الأقل في حادث تدافع خلال احتفالات رأس السنة الميلادية في أحد مراكز التسوق في العاصمة كامبالا.

وقال لوك أويسيجيير، نائب المتحدث باسم شرطة كامبالا، في بيان له: "الحادث وقع في منتصف الليل حينما خرج الناس في مركز التسوق لمشاهدة عرض الألعاب النارية"، وفق وكالة "سبوتنيك".

وحدث تدافع شديد من جراء الازدحام ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الفور في حصيلة أولية، قبل أن ترتفع إلى تسعة قتلى.

ونقلت سيارات الإسعاف العديد من القتلى والمصابين إلى المستشفى.

وكانت هذه الاحتفالات برأس السنة في أوغندا الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، هي الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد رفع القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ومشكلات أمنية.