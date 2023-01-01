ضبط 3 متهمين بحيازة 25 طربة حشيش في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، من ضبط 3 أشخاص، عاطلين، لهم معلومات جنائية مُسجلة؛ لاتهامهم بحيازة 25 طربة لمخدر الحشيش، تزن 2.5 كيلوجرام، وكمية من مخدر الأيس "الشابو"، بقصد الاتجار.



وتلقى اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخصين، محل إقامتهم نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع.



وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهمين حيث ألقي القبض عليهم بالقرب من مسكنهم الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المخدرات، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.



وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.



ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.