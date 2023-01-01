طرح محال تجارية ووحدات إدارية للبيع في مزاد بمدينتي 15 مايو وبني سويف الجديدة

أعلن المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، طرح 27 محلا تجاريا وصيدلية ومخبز بلدي بمساحات تتراوح من ( 20 م2 : 77 م2) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك للبيع بجلستي مزاد علني يومي الإثنين 23/1/2023، والأربعاء 22/3/2023.

كما أعلن المهندس خالد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، طرح 12 محلا تجاريا بمساحات تتراوح (من 31 م2 : 97 م2)، و3 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 68 م2 للوحدة، بمختلف المناطق بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 1/2/2023.

وذكر بيان لوزارة الإسكان أن هذا الطرح يأتي في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، مشيرا إلى إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقري جهازى مدينتي 15 مايو وبني سويف الجديدة، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات.