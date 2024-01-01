كتائب القسام تعلن استهداف 5 آليات إسرائيلية متوغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها استهدفوا 5 آليات إسرائيلية متوغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وأشارت عبر قناتها الرسمية بقناة «تليجرام»، اليوم الاثنين، إلى استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة «الياسين 105» شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، مقتل وإصابة عناصر قوة إسرائيلية خاصة في كمين محكم بأحد المنازل داخل مخيم البريج.

وأوضحت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، أن عناصرها نصبوا كمينًا محكمًا لقوة إسرائيلية خاصة في أحد المنازل التي تتمركز أمامها آليات الاحتلال في المخيم.

وذكرت أن «عناصرها باغتوا القوة الإسرائيلية بصليات الرصاص والقذائف ضد التحصينات، فور دخول الجنود إلى المنزل للاستراحة»، مؤكدة إيقاع القوة بين قتيل وجريح، وانسحاب عناصر المقاومة إلى قواعدهم بسلام.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن إصابة 41 جنديًا في معارك غزة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 2234 جنديا، بينهم 355 بجروح خطيرة، منذ بداية الحرب على غزة، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «الجزيرة».