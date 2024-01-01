رئيس جامعة دمياط يناقش مع مجلس كلية الفنون التطبيقية سير العملية التعليمية

ترأس الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، مجلس كلية الفنون التطبيقية، بحضور الدكتورة غادة محمد الصياد، عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة مهدية محمد النجار، وكيل الكلية لشئون التعليم، وأعضاء المجلس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، وفي إطار خطة الجامعة، وطموحات الجمهورية الجديدة.

وأوضح "ربيع"، في بيان له، اليوم الإثنين، أهمية التواصل المباشر بأعضاء هيئة التدريس بالكليات، لمتابعة مجريات العمل بمختلف القطاعات، وآلية مباشرتهم على نحو يحقق متطلبات العملية التعليمية.

كما تفقد أعمال التطوير والتأهيل لمقر الكلية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الترميمية للمباني، بكفاءة تضاهي المباني الحديثة بالجامعة.