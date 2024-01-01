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نجم المغرب مطلوب في الدوري السعودي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 6:43 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 6:43 م

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، عن وجود اهتمام من قبل كبار الأندية السعودية على عز الدين أوناحي نجم مارسيليا ومنتخب المغرب، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لموقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، فإن هناك صراع من جانب كبار الأندية السعودية وهم الاتحاد والشباب والهلال والأهلي، من أجل الحصول على خدمات أوناحي، في الانتقالات الجارية.

وأضاف الموقع أن اللاعب المغربي يرحب بفكرة الانضمام إلى الدوري السعودي، خلال الفترة الجارية.

وأتم: الأندية لسعودية لم ترسل بعد عرضًا رسميا إلى مارسيليا لضم أوناحي، لكن النادي لديه رغبة في بيع الاعب في يناير ولكن بشرط مقابل مالي جيد.


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