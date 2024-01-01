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منافس مصر.. مدرب غانا يكشف سبب استبعاد بارتي وموقف قدوس

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 8:20 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 8:20 م

كشف كريس هيوتون، المدير الفني لمنتخب غانا، سبب استبعاد توماس بارتي نجم آرسنال من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار بداية من يوم 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

قال هيوتون في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين:" بارتي يغيب عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي بسبب إصابة قوية وكبيرة في الفخذ.

أضاف هيوتون:" بالتأكيد بارتي أحد أهم لاعبي منتخب غانا ولكنه يعاني إصابة كبيرة، قضيت الكثير من الوقت في التواصل مع بارتي والطاقم الطبي لآرسنال وفضلنا عدم المغامرة باللاعب في أمم أفريقيا".

أتم هيوتون بإيضاح موقف لاعبه محمد قدوس، نجم وست هام، قائلًا:" قدوس يعاني إصابة طفيفة وسيتأخر انضمامه لمعسكر البلاك ستارز، لكنه سيلحق بالبطولة".

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الثانية بجانب مصر وموزمبيق وكاب فيردي.


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