 مدن أقصى شرق روسيا ترفع حالة الإنذار تحسبا لخطر تسونامي بعد زلزال اليابان - بوابة الشروق
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مدن أقصى شرق روسيا ترفع حالة الإنذار تحسبا لخطر تسونامي بعد زلزال اليابان

وكالات
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 11:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 11:37 ص

أصدرت السلطات في جزيرة ساخالين ومدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، إنذارا من تسونامي محتمل، بعد أن ضرب زلزال قوي ساحل اليابان في وقت سابق اليوم الاثنين.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.4 درجة ضرب شمال وسط اليابان، اليوم الاثنين.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي»، على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما.

وقالت الوكالة إنه يُعتقد أن موجات تسونامي بارتفاع نحو 5 أمتار وصلت إلى نوتو في مقاطعة إيشيكاوا، وذلك بحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز عربية».

ونقلت وسائل إعلام محلية أن شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية قولها إنها تتحقق من وجود أي خلل في محطاتها التي تعمل بالطاقة النووية.

جاء ذلك بعد أن وصلت موجات تسونامي الأولى إلى اليابان بعد سلسلة من الزلازل القوية التي هزت وسط البلاد.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 1.2 متر ضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا عند الساعة 07:21 بتوقيت جرينتش.

وأكّدت الحكومة اليابانية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل حتى الآن في المحطات النووية بعد سلسلة زلازل قوية هزت وسط اليابان الاثنين.

من ناحيته، دعا رئيس الوزراء الياباني سكان بعض المناطق إلى الإخلاء الفوري عقب زلزال قوي، قائلًا إنه أصدر تعليمات للحكومة لبذل كل ما في وسعها لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين.


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