رضا حجازي: التعليم قضية وطن ودعمه مسئولية جميع الجهات

عبدالقوي: خطة التنمية السكانية 2015-2030 تعمل على محور القوى البشرية والتعليم والتواصل



وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والتي يمثلها الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس مجلس إدارة الجمعية، بشأن نشر الوعي الصحي، وتعزيز قيم الانتماء للوطن والتدريب على مهارات التفكير العلمي والإبداعي الناقد.

وأكد حجازي، أن التعليم هو قضية وطن؛ مشيرا إلى أن دعم العملية التعليمية مسئولية جميع الجهات والمؤسسات العاملة في مجالات التعليم والتنمية المستدامة.

أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تطوير المنظومة من خلال شراكات مع الوزارات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني، مضيفا أن هناك علاقة وطيدة بين مستوى التعليم والإنجاب، لذا تبذل الوزارة جهودا كبيرة لتوعية الطلاب في المدارس بالمفاهيم التي تفيدهم في حياتهم المستقبلية لتصبح هذه المفاهيم بمثابة قناعات راسخة.

وأوضح، أن الوزارة تستهدف في خطتها الاستراتيجية 2024-2029 إعداد الفرد للحياة والتعلم للمستقبل، مضيفًا أن هذه الخطة ترتكز على 3 برامج للحكومة وهي بناء الإنسان والتشغيل، وأهداف التنمية المستدامة، بجانب تركيز المناهج على دراسة القضايا الهامة مثل الأمن المائي والأمن البيئي والقضية السكانية، حيث يتم دراستها باستمرارية حتى يتعمق أثرها داخل الطلاب معرفيًا ومهاريًا ووجدانيًا، مشيرا إلى تعاون الوزارة مع المجلس القومي للسكان لوضع إطار عام لدراسة هذه الموضوعات والقضايا الهامة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات لمناقشة وتوعية الطلاب بها.

وأكد الوزير، أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا التي تؤثر على التعليم وتسرب الطلاب وتحتاج لمساهمة المجتمع المدني بالتعاون مع الوزارة في علاجها.

وقال طلعت عبدالقوي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إن الجمعية تؤمن بأهمية التعليم في بناء الوطن وحق الشباب في الحصول على معلومات وخدمات صحة إنجابية عالية الجودة؛ مما يؤدي إلى تماسك واستقرار المجتمع، وضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية والتي من شأنها وجود مجتمع قوي سليم خال من الأمراض، ينهض بالعلم النافع، والعمل المثمر.

وأشار عبدالقوي، إلى أن خطة التنمية السكانية 2015-2030 تعمل على محورين وهما محور القوى البشرية، والتعليم والتواصل، لافتا إلى أن الوزارة بها قوة عددية هائلة من طلاب ومعلمين، بالإضافة إلى أولياء الأمور لذا فأنها تؤثر في قطاع عريض من المواطنين.

وأشاد بتضمين المناهج في منظومة التعليم الجديدة لموضوعات تنظيم الأسرة، وبعض القضايا السكانية، مشيرا إلى أهمية دور الوزارة في الوعي بهذه القضايا.

ونص البروتوكول على قيام وزارة التربية والتعليم بتوفير أماكن للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة لعقد الندوات وورش العمل حول موضوعات الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والقضية السكانية لطلاب المدارس، وتوفير أركان معلوماتية في مكتبات المدارس، حول قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، للطلاب والمدرسين لبناء قدراتهم حول هذه الموضوعات.

ونص البروتوكول على تنظيم لقاءات توعوية للمدرسين والإخصائيين الاجتماعيين حول قضايا الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى التعاون مع الوزارة في إدماج بعض موضوعات الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية، وعقد فعاليات رياضية وفنية لطلبة المدارس؛ للتوعية بالقضية السكانية.

وتطرق اللقاء أيضا لمناقشة آليات تفعيل دور الإذاعة المدرسية والمسابقات الثقافية والفنية في التوعية بالقضية السكانية، أكد الوزير أهمية دور المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين في تفعيل هذه الآليات وتنفيذها فى مختلف المدارس.