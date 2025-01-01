السفارة الأمريكية بدمشق: ملتزمون بدعم الشعب السوري

قالت السفارة الأمريكية في دمشق -اليوم الأربعاء- إن "لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم وتشكيله، وإقامة مجتمع جديد أكثر حرية بعد 5 عقود من طغيان نظام الأسد".

وأكدت السفارة الأمريكية بدمشق -في بيان- التزام الولايات المتحدة بالعمل مع السوريين لمساعدتهم على اغتنام ما وصفتها بالفرصة التاريخية.

وهنأت السفارة الأمريكية في دمشق السوريين بمناسبة حلول العام الجديد، مشيرة إلى أن واشنطن "تتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا".

وكان السفير الأمريكي دانييل روبنشتاين وباربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى عقدا خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات في دمشق مع الإدارة الجديدة وقادة المجتمع المدني السوري، من بينهم ناشطات وصحفيات وأكاديميات، لبحث رؤيتهم لمستقبل سوريا، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

غير أن السفارة الأمريكية في دمشق لا تزال مغلقة، إذ أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن استئناف العمليات بالسفارة في سوريا "يتطلب عددا من الخطوات".