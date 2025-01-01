سفير تركيا بالقاهرة: آفاق لإمكانات النمو المشترك للاقتصادين التركي والمصري

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التقى سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، اليوم، علي حلمي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وأعضاء الجمعية في نادي السيارات المصري، وناقشوا إمكانيات تطوير التعاون الاستثماري والتجاري بين تركيا ومصر.

وخلال اللقاء الذي حضره عادل اللمعي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال التركي المصري، وهاكان أتاي المستشار التجاري بالسفارة بالقاهرة، وممثلي قطاعي التمويل والبناء المصري، وعثمان أريكان المدير العام لشركة بولاريس باركس المطورة لاول منطقة صناعية خاصة في مصر.

وتم تقييم الأنشطة التي يعتزم مجلس الأعمال القيام بها في عام 2025.

وأكد السفير شن، خلال اللقاء، أن عمل الشركات التركية والمستثمرين الأتراك العاملين في مصر مستمر في التقدم بما يتماشى مع سياسة مصر الاقتصادية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وفي إشارة إلى الطبيعة التكاملية للاقتصادين التركي والمصري، ذكر السفير شن أن المزايا اللوجستية تسمح بتعزيز تطوير العلاقات.

ولفت الانتباه إلى إمكانات النمو المشترك للاقتصادين التركي والمصري.

يذكر أنه من المقرر عقد مجلس الأعمال التركي المصري في عام 2025، بحضور وزيرا التجارة في البلدين في تركيا.

وركز الاجتماع على الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تطوير المناطق الصناعية في مصر، وتسريع الإجراءات الجمركية، وحوافز التصدير.

وأعلن السفير شن أنه استجابة لدعوة عادل اللمعي سيتوجه إلى محافظة بورسعيد للقاء المحافظ ولذلك للحصول على معلومات حول البنية التحتية والتطورات الاقتصادية بالمنطقة.

وأشار السفير شن أيضًا إلى أن رفعت هيسارجيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حضرا أيضًا الاجتماع الذي عقدته غرف التجارة والصناعة لمجموعة الثماني منتصف شهر ديسمبر.

وقال إن هناك علاقات وثيقة بين اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا و الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، معبرا عن الأمل في تحقيق أنشطة تعاون تجاري اقتصادي جديدة.