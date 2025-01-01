مدبولي يدعو القطاع الخاص إلى مشاركة الدولة بمصانع المحلة للغزل والنسيج

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القطاع الخاص إلى مشاركة الدولة بمصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي من العاصمة الإدارية، مساء الأربعاء، أن تكلفة عملية تطوير المصانع بلغت 56 مليار جنيه.

وأكد حرص الحكومة على استدامة نجاح هذا القطاع، مضيفًا: «أدعو القطاع الخاص المعني بتلك الصناعة إلى مشاركة الدولة في تلك القلعة الصناعية؛ بأن يشارك بنسبة فيها أو في الإدارة والتشغيل».

وأشار إلى أن الدولة حريصة على تعظيم الأصول وليس بيعها، مستشهدًا بما حدث في مصانع المحلة وتطويرها وتنميتها.

وفي سياق متصل، تحدث مدبولي، عن العقد الذي وقعته مجموعة إم جي وسايك موتور أكبر شركة صينية لإنتاج السيارات في العالم، لإقامة مصنع في مصر.

ولفت إلى أن العقد يساهم في توطين تلك الصناعة القوية والاستراتيجية والمهم تواجدها في مصر، قائلًا إن «هناك اتفاقيات كثيرة مع شركات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعًا في الفترة المقبلة».