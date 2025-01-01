وقف بث وتجميد كل أعمال قناة الجزيرة والعاملين معها ومكتبها في فلسطين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بصدور قرار بوقف بث وتجميد كل أعمال فضائية الجزيرة والعاملين معها ومكتبها في فلسطين.

وقالت الوكالة، إن اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة، والداخلية، والاتصالات، قررت وقف بث وتجميد كل أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كل الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت.

وأضافت أن الخطوة تأتي لحين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.

وتابعت الوكالة: «جاء هذا القرار إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشئون الداخلية الفلسطينية».

يُذكر أن عددًا من المسئولين الفلسطينيين انتقدوا قناة الجزيرة بسبب طبيعة تغطيتها للأحداث في مخيم جنين، أين تشن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة أمنية تقول إنها تستهدف من تصفهم بالخارجين عن القانون، في إشارة إلى المقاومين.

في حين نددت شبكة الجزيرة مؤخرًا، بما سمتها حملة التحريض التي صدرت باسم حركة فتح في أقاليم بالضفة الغربية ضد الشبكة وصحفييها، وخاصة مراسل الجزيرة محمد الأطرش على خلفية تغطية الاشتباكات بين قوى الأمن الفلسطينية والمقاومين الفلسطينيين في جنين.

وقالت القناة إنها حافظت على المهنية والمصداقية خلال تغطيتها للأحداث في جنين، وقالت: «كما كان صوت المقاومين حاضرا على شاشتها ظل صوت المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية حاضرا على الدوام».