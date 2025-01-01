علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الجدل الدائر حول قانون المسئولية الطبية، مؤكدًا أن الحكومة تهدف إلى إعطاء مزايا وحماية أكبر للأطباء.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي من العاصمة الإدارية، مساء الأربعاء، أن «القانون يحوي مزايا كبيرة جدا للأطباء، لكن الجدل يدور الآن حول حدوث خطأ جسيم من الطبيب».

وأشار إلى أن «قانون العقوبات الحالي ينظم مسألة الخطأ الجسيم»، مضيفًا: «كنا عاوزين نجمع كل المواد المسئولة عن الأمر في قانون واحد، لكن حصل جدل كبير مع نقابة الأطباء».

ولفت إلى أن الحكومة استمعت إلى وجهة نظر النقابة وحدث بالفعل توافق وتعديل لبعض النصوص الواردة بالقانون، لتحقيق المصلحة العامة في النهاية.

وقال: «الدولة من خلال المناقشات لو لقت بعض الأمور تتطلب تعديلها وتحقق الرضا بنعملها، عمرنا ما ناخد إجراء ونقول طالما عملنا الموضوع لازم يفضل بهذا الشكل»، بحسب وصفه.