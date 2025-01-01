أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، الأربعاء، إجراء تغييرات واسعة على المناهج الدراسية لكل المراحل التعليمية، من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث ثانوي.

وجاءت هذه التعديلات لتشمل حذف العديد من النصوص والفقرات، واستبدالها بمحتويات جديدة تتماشى مع ما وصفتها الوزارة بـ"القيم والمبادئ التي تسعى إلى تعزيزها في المناهج". وأشارت وزارة التربية، إلى أن هذه التعديلات هي للعام الدراسي 2025.

وأبرز التعديلات شملت حذف فقرات تتعلق بالنشيد الوطني السوري، مثل فقرة "أكمل النشيد الوطني"، وأُزيلت فقرات تطلب من الطلاب حفظ النشيد الوطني أو إكماله.

وتقرر حذف نصوص وصور مرتبطة بالنظام السابق، بما في ذلك شعارات وصور للقادة السابقين. كما تم تعديل أو إزالة محتويات تتعلق بـ"الفخر الوطني" باعتبارها من "الخطاب القديم".

• تعديلات على التربية الإسلامية

وأُجريت تعديلات جوهرية على التربية الإسلامية، وشملت تغيير العبارات ذات "الصبغة الوطنية" لتصبح أكثر ارتباطاً بـ"القيم الدينية"، مثل استبدال "الدفاع عن الوطن" بعبارة "في سبيل الله"، وفقاً للوزارة.

وفي كتب التاريخ والفلسفة، أُزيلت الفقرات التي تناولت الآلهة القديمة والرموز غير الدينية، واستُبدلت بأخرى تركز على ما وصفته الوزارة بـ"القيم العلمية والثقافية".

وفي الجغرافيا، تم حذف أسماء مواقع أو معالم ارتبطت بالنظام السابق، مع التركيز على "الوحدة الوطنية"، و"تنوع الطبيعة السورية".

وشملت التعديلات حذف الفقرات التي تتناول الرموز غير الدينية واستبدالها بمحتوى قالت الوزارة إنه "يعزز التفكير النقدي"، من خلال "التحليل والتفكير المنطقي".

وفي اللغة العربية، تم حذف نصوص كانت تروج للنظام السابق، واستُبدلت بأعمال أدبية وشعرية، كما حُذفت نصوص تتناول مواضيع سياسية مباشرة، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وتم حذف النصوص والصور التي تعكس توجهات النظام السابق، مع إدخال محتويات أكثر حيادية، ومرتبطة بـ"القيم العالمية"، بحسب الوزارة.

وقالت الوزارة، إن التعديلات شملت إزالة الفقرات التي تحتوي على "مفاهيم سياسية قديمة"، والتركيز على "الموضوعات العلمية والتاريخية التي تعكس التطورات الحديثة".

وشملت التعديلات "إلغاء تمجيد الأشخاص والأفكار المرتبطة بالنظام السوري السابق"، إذ تم حذف فقرات وصور كانت تُبرز رموز النظام وشعاراته، "مع التركيز على تقديم محتوى يعزز القيم الدينية الوطنية بصورة جديدة".

ولم تصدر الوزارة بيانا يوضح الأسباب وراء هذه التعديلات الكثيرة، ومن هي الجهة التي قامت بها، كون أن هذه التعديلات تحتاج إلى لجان تعمل مراجعة لكامل المنهج.