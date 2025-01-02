ضياء رشوان: الصراع العربي الإسرائيلي شهد تطورا غير مسبوقا في 2024

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن سنة 2024 شهدت استكمالًا للصراعات وليس بداية لها، بجانب تأجُّج عدد آخر من الصراعات.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن 2024 شهدت تطورين في الصراع المتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وهما الحرب الكثيفة على لبنان، واحتلال أجزاء من أراضيه وهو أمر لم يحدث منذ 2006.

وأشار إلى أن التطور الثاني يتعلق بتبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران وهو ما كان أمرًا غير مسبوق، مؤكدا أن الصراع العربي الإسرائيلي شهد تطورًا غير مسبوق وهو دخول إيران على الخط، وبالتالي أصبح الصراع شرق أوسطيًّا.

ولفت إلى أن سوريا كانت حدثًا مهمًا في نهاية 2024، وأضافت فاعلًا للمنطقة كان موجودًا بالفعل لكنه أصبح أكثر بروزًا، وهو الجانب التركي، موضحًا أن المنطقة هي الأكثر اشتعالًا.

وذكر أن اشتعال المنطقة قد لا يكون الأكثر خطورة على مستوى التسليح، باعتبار أنها قوى غير نووية، وإن كانت إسرائيل دولة نووية غير معلنة كما أن إيران على حافة السلاح النووي، في حين أن المشهد مختلف فيما يخص الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأكَّد أن روسيا هي الدولة الأولى على مستوى العالم من حيث الأسلحة النووية، في حين تحل الولايات المتحدة في الترتيب الثاني، بعد تصفية ترسانة الأسلحة النووية بينهما من خلال عدة اتفاقيات بينهما.