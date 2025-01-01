النفط ينهي تعاملات العام الحالي بالارتفاع

أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات العام الجديد اليوم الثلاثاء بارتفاع ملموس في حين يستعد المتعاملون لوجود فائض في السوق خلال العام الجديد.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى أكثر من 71 دولارا للبرميل مع استمرار نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين للشهر الثالث على التوالي.

كما قال الرئيس الصيني شي جينبينج اليوم إن الصين ستحقق المستهدف للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي ويبلغ 5% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما أثار التفاؤل بتعافي الطلب على النفط في أكبر دولة مستوردة له على مستوى العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق منذ منتصف أكتوبر الماضي، وهو ما جعل خام غرب تكساس الوسيط ينهي تعاملات العام دون تغيير كبير مقارنة عن مستواه في بداية العام. في الوقت نفسه انخفض سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3% ليسجل تراجعا سنويا للمرة الثانية على التوالي.

في الوقت نفسه تستعد الأسواق العالمية لظهور فوائض في المعروض من النفط خلال العام الحالي وهو ما سيفرض صعوبات أمام تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط من أجل زيادة الإنتاج تدريجيا. وتتوقع بعض بنوك الاستثمار استمرار ضغف أسعار النفط خلال العامين المقبلين.

وفي بورصة نيويورك للسلع ارتفع سعر خام غرب تكساس اليوم بنسبة 9ر0% إلى 62ر71 دولارا للبرميل تسليم فبراير، في حين ارتفع خام برنت بنسبة 8ر0% إلى 58ر74 دولارا للبرميل تسليم مارس.