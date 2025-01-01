أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الإصابات المسجلة خلال ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية في عموم العراق، فيما أشارت إلى تسجيل أكثر من 200 إصابة بحوادث سير ليلة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن الإصابات في الألعاب النارية ليلة رأس السنة، بين إصابات بحروق مختلقة وإصابات بالعين المباشرة والأطراف، موضحًا أن «الوزارة سجلت إصابات بطلق ناري بعضها خطرة واحتاجوا إلى الدخول للعناية المركزة».

وأضاف: «لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، إلا أن بعض الإصابات خطرة ويتلقون العلاج»، مشيرا الى أن «وزارة الصحة مستنفرة بحسب توجيه وزير الصحة من يوم أمس في جميع ردهات الطوارئ، من خلال تواجد الأطباء والمختصين والمقيمين مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية».

وأكد أن «الوزارة لم تواجه أي مشكلة من ناحية توفير المستلزمات الطبية»، قائلًا إن «هناك جهودا للإسعاف الفوري والمسعفين».

وأوضح أن «مجموع الإصابات بالألعاب النارية بلغ 143 إصابة، والطلق الناري 40 إصابة، وحوادث السير 203، إضافة إلى إصابات مختلفة متنوعة بعدد 178 في جميع المحافظات».