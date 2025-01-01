محافظ بورسعيد يشهد أول اجتماع لمجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق

شهد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أول اجتماع لمجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق، لاستعراض جهود المركز ومناقشة خطة عمل المجلس.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة رشا شريف مدير إدارة مركز معلومات شبكات المرافق، وممثلي هيئة قناة السويس، ومديرية الطرق، والصرف الصحي، والمستشار القانوني، وعدد من الإدارات المختصة بالديوان العام.

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلي حول جهود وأنشطة المركز خلال الفترة الماضية من أعمال الرفع المساحي وأعمال الاكتشاف للبنية التحتية، وتنفيذ قاعدة بيانات للبنية التحتية بنطاق المحافظة، ومنظومة العمل والخدمات التي يقدمها المركز، والمعاملات المالية، وطرق تحصيل المستحقات المالية للمشروعات، وكيفية إصدار التراخيص، وتقديم الدعم الفني لجميع الإدارات داخل المحافظة، لتطوير مستوى الأداء والربط داخل الإدارات.

كما ناقش محافظ بورسعيد، مع أعضاء مجلس الإدارة خطة عمل المجلس للموافقة على الاعتمادات المالية، لتطوير مستوى الأداء داخل المركز الذى يعد واحداً من أهم المشروعات التابعة للمحافظة، وله دور رئيسي ومساهمة فعالة في جميع المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة.