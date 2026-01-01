سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هدمت قوات الجيش الإسرائيلي، الخميس، منزلين فلسطينيين شرق مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، وأخطرت بهدم ثالث، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة برفقة آليات هدم، ونفذت عملية الهدم بحق منزلين لفلسطينيين في مناطق مصنفة "ج"، قبل أن تسلم إخطارا بهدم منزل آخر في الموقع ذاته.

وتندرج عمليات الهدم ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف المنشآت الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط قيود مشددة تعرقل حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء.

وبموجب اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995، تصنف أراضي الضفة الغربية إلى مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتخضع الأخيرة لسيطرة إسرائيلية مدنية وإدارية وأمنية.