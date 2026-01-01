مئات الأشخاص يحتفلون برأس السنة الجديدة في وسط براغ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتفل مئات الأشخاص بحلول العام الجديد في شوارع وسط العاصمة التشيكية براغ، بإطلاق الألعاب النارية، رغم الحظر المفروض هناك طوال العام على استخدام الألعاب النارية في المناطق التراثية.

ونقلت محطة إذاعة "راديو براغ" التشيكية، اليوم الخميس، تقارير جاء فيها أن المحتفلين أطلقوا الألعاب النارية والعبوات المتفجرة في ساحة المدينة القديمة وساحة وينسيسلاس (المركز التجاري والإداري لمدينة براغ) والشوارع القريبة.

وتجمع الكثيرون فوق الجسور أعلى نهر فلتافا، لمشاهدة الألعاب النارية في وسط المدينة. كما تم إطلاق الألعاب النارية من فوق جسر تشارلز الشهير.

وبحسب تقديرات هيئة السياحة في مدينة براغ، زار نحو 200 ألف سائح العاصمة التشيكية خلال الفترة بين ليلة عيد الميلاد (الكريسماس) و31 ديسمبر.