مسئول فلسطيني: إصابتان إحداهما خطيرة برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

أصيب فلسطينيان، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، يعقوب عويس قوله إن "شابين أصيبا برصاص الاحتلال خلال تواجدهما على مدخل البلدة على الطريق الرئيس بين رام الله ونابلس، واصفا حالة أحدهما بـ "الخطيرة جدا وجرى نقله لأحد المستشفيات في أراضي عام 1948".

وأضاف أن "الشاب المصاب الثاني نقل إلى مستشفى سلفيت، عقب إصابته بأربع رصاصات، خلال محاولته إنقاذ الشاب وحالته مستقرة".