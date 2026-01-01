محافظ سوهاج يوجه بحصر جميع الأراضي غير المستغلة وطرحها للاستثمار

ترأس اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الخميس، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالمحافظة، بحضور اللواء أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، وأعضاء المجلس، وممثلي التكتلات الاقتصادية والمجتمع المدني، ورؤساء جمعيات المستثمرين ومديري المناطق الصناعية، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات.

استعرض الاجتماع موقف تنفيذ توصيات المجلس السابق، حيث وافق مجلس الوزراء على طرح 17 مشروعا كفرص استثمارية بسوهاج، وجاري طرح محلات وفراغات أسفل الكورنيش الغربي وكافيتريا المرسى السياحي للمزايدة العلنية مرة أخرى، حيث تم الطرح بجلسة 22 ديسمبر الماضي ولم يتم الترسية لعدم الوصول للقيمة التقديرية المطلوبة، كما تم تركيب عدد 4 أكشاك كهرباء بالمنطقة الصناعية بالأحايوة شرق بأخميم.

وقد وافقت هيئة التنمية الصناعية على نقل 4 أكشاك أخرى إلى الأحايوة، حيث تم عمل مقايسة تقديرية بقيمة 9 ملايين جنيه، ومن المتوقع تشغيلهم خلال شهر يناير الجاري.

من جانبه، استعرض المستشار العلمي للمحافظة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى تفويض وزارة التنمية المحلية للاتفاق بالأمر المباشر بشأن 5 مشروعات، منها مشروع زراعي بالمنشاة، و4 مشروعات بحي الكوثر، شملت "إنشاء معهد تعليمي، ومدرسة تعليمية، ومشروع زراعي، وآخر صناعي خدمي".

كما تمت الموافقة على طرح 9 مشروعات في مزايدة علنية، وهي "مساحة 5500 متر لإنشاء مدرسة، ومساحة 21242 مترا مربعا بالكوثر لإقامة مجمع مدارس، و9081 مترا مربعا بالمنشاة لإقامة مجمع سكني تجاري، و5021 مترا مربعا و5896 مترا مربعا و30 ألف متر مربع بحي الكوثر، لإقامة مدرستين ومشروع خدمي صناعي، بالإضافة إلى طرح 3350 مترا مربعا بالمنشاة حديقة صديق المنشاوي(كحق انتفاع)، و8000 متر مربع بجهينة كمشروع ترفيهي تعليمي، وطرح مساحة 24000 متر بالمحجر القديم لاستغلال 5500 متر منها كمشروع تعليمي، و18000 متر منها كمشروع سكني.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بحصر جميع الأراضي غير المستغلة وطرحها للاستثمار، مشددا على محاسبة أي مقصر في هذا الشأن، ومؤكدا أهمية زيادة الفرص الاستثمارية وطرح كل الفرص المتاحة والجاهزة خلال الأسبوع القادم.

وطالب المحافظ بتفعيل بروتوكول التعاون مع البنك الأهلي المصري لطرح عدد من الفرص الاستثمارية خلال الأسبوع القادم بشكل فوري، منها 3 أسواق حضرية بأولاد سلامة، وأولاد حمزة بالمنشاة، وأم دومة بطما، و19 باكية بسوق المنشاة، و3 حدائق بأولاد نصير مركز سوهاج بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى مبنى عمر أفندي بساقلتة، ومساحة 1500 متر مربع بحي الكوثر، ومشروع إنتاج البيض بالعيساوية شرق، ومشروع إنتاج اللحوم والألبان بالديابات بأخميم.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة تنمية الصعيد، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأسوار والمباني الإدارية بمصنع البصل إلى 98%، وتم البدء في الإنشاءات لخطوط الإنتاج، فيما وجه المحافظ بالالتزام بالبرنامج الزمني لافتتاح المشروع بالتزامن مع عيد سوهاج القومي في 10 أبريل القادم.

وبالنسبة لمصنع الأعلاف، فقد تم استلام أرض التخريد بالكوثر على مساحة فدانين لإنشاء المصنع، وتم معاينة قطعة أرض بمساحة 34.6 فدان بقرية بيت خلاف بجرجا لإقامة مصنع تجفيف الطماطم والحاصلات الزراعية، كما تم معاينة قطعة أرض بمساحة 20 فدانا بجرجا، لإقامة مصنع شتلات القصب، وجاري العمل على تطوير وإعادة تأهيل مصنع بردورات جرجا.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة إجراءات طرح المشروعات بما يخدم المواطنين ويعظم موارد المحافظة، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة لتوفير الخدمات بالمناطق الصناعية من أمن ونظافة واستكمال المرافق.

واستعرض الاجتماع كذلك موقف تسليم الأراضي بالمناطق الصناعية "غرب جرجا، غرب طهطا، الكوثر، الأحايوة"، حيث تم تسليم 179 قطعة أرض حتى الآن، إلى جانب مناقشة الموقف التنفيذي لأعمال المرافق بغرب طهطا وغرب جرجا.

وشدد المحافظ على منع دخول جميع الأراضي المطروحة للاستثمار إلى منظومة التقنين، وعدم اسنادها لأي جهة، نظرا لاتخاذها كمشروعات، وذلك إلا بقرار منه شخصيا.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استيعاب مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية، لافتا إلى أهمية خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى دخل المواطن السوهاجي، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بمختلف مراكز المحافظة.