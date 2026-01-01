المجر تخسر الحق في الحصول على مساعدات أوروبية قيمتها تتجاوز مليار يورو

خسرت المجر، حقها في الحصول على مساعدات مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي بسبب خروقات لسيادة القانون، فيما كان من المقرر أن تنتهي الإصلاحات بحلول نهاية 2025 المنصرم.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن الأموال المصادرة تصل لأكثر من مليار يورو (1.17 مليار دولار).

وللإفراج عن الأموال، كان يجب على المجر تنفيذ إصلاحات كافية بحلول نهاية 2025 بما في ذلك تغيير القوانين لمنع تضارب المصالح ومكافحة الفساد.

وجرى تجميد الأموال التي كانت مخصصة من برامج لدعم المجالات الضعيفة هيكليا وكانت مقررة في الأساس لعام 2023، بعدما خلص تحليل أجرته المفوضية الأوروبية إلى أن المجر استهانت بمعايير وقيم أساسية أوروبية.

وفي حال واصلت المجر، الإخفاق في تنفيذ الإصلاحات الكافية فسوف تخسر المزيد من الأموال التي تصل لمليارات اليوروهات في المستقبل.