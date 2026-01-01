رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الاختبارات الإلكترونية ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية في الجامعة الأهلية

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية لمتابعة سير الاختبارات الإلكترونية ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية في كلية الصيدلة في جامعة المنيا الأهلية؛ للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وجودة الأداء داخل اللجان والقاعات.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس جامعة المنيا الحكومية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمرشدين الأكاديميين بالبرامج، والدكتور مصطفى خليل نائب مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور أسامة سمير نائب مدير نظم المعلومات الإدارية، والدكتور باسم محمود أمين عام الجامعة الأهلية.

تأتي الزيارة في إطار حرص إدارة جامعة المنيا على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية الامتحانية، وضمان انتظامها وتوفير المناخ الملائم لأداء الطلاب اختباراتهم بكفاءة وانضباط.

وخلال جولته، اطمأن فرحات، على انتظام سير الاختبارات وتوافر الانضباط الكامل داخل اللجان، وانتظام عمل الأنظمة الإلكترونية، مع التأكد من تواجد الملاحظين والمراقبين، مشددا على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وعلى رأسها منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل تواصل إلكترونية داخل اللجان، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد رئيس جامعة المنيا، أن الاختبارات الإلكترونية تُعقد بنظام "البوكلت"، الذي يجمع بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد، وفق معايير موحدة للتقييم، بما يعكس العدالة والشفافية، ويضمن قياسا دقيقا لمستويات التحصيل العلمي للطلاب، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير نظم التقييم، ودعم التحول الرقمي، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، سواء بالجامعة الحكومية أو الأهلية.