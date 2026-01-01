مجلس جامعة السادات يقر إنشاء مكتب للنزاهة البحثية ويوافق على بروتوكولات تعاون جديدة

ترأس الدكتور أحمد عزب، رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الجامعة الدوري، بحضور أعضاء المجلس، في إطار حرص الجامعة على متابعة انتظام العمل المؤسسي، وتعزيز جودة العملية التعليمية، ودعم منظومتي البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وفي مستهل الجلسة، قدم رئيس الجامعة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026، ووجّه التهنئة لمنسوبي الجامعة وأعضاء المجلس، مشيدًا بالجهود المبذولة من مختلف قطاعات الجامعة، ومؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل بين الكليات والإدارات لدفع مسيرة التطوير المؤسسي وتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات العامة، حيث تمت إحاطة الأعضاء بكتاب أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن توجيهات القيادة السياسية بالتوصية بدراسة التوسع في إنشاء أفرع للجامعات المصرية بالخارج، بما يعكس الدور الريادي للتعليم العالي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وفيما يخص شؤون أعضاء هيئة التدريس، وافق المجلس على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس في وظائفهم الأكاديمية بعد استيفائهم جميع الشروط العلمية والقانونية، دعمًا للكوادر الأكاديمية المتميزة، وتعزيزًا لقدرات الجامعة التعليمية والبحثية.

كما وافق المجلس على عدد من مذكرات الإدارة العامة للعلاقات الثقافية، تضمنت الموافقة على عقد بروتوكول تعاون بين كلية التمريض بجامعة مدينة السادات والنقابة العامة للإسعاف والطوارئ المصرية، في مجال التدريب واعتماد الشهادات التدريبية المشتركة، وذلك عقب مراجعة البروتوكول من الناحيتين القانونية والفنية واستيفاء الإجراءات اللازمة.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس بروتوكول تعاون بين كلية التجارة واتحاد الصناعات المصرية وشركة «كوكاكولا إتش بي مصر»، بهدف تأهيل الطلاب والشباب لسوق العمل وتنمية مهاراتهم، بما يتوافق مع متطلبات السوقين المحلي والدولي.

ووافق المجلس على تنظيم المؤتمر الدولي الثالث لكلية علوم الرياضة تحت عنوان: «الرياضة بين المستقبل الرقمي والاستدامة المهنية»، والمقرر عقده خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو 2026 بمدينة الغردقة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات التنظيمية اللازمة.

وفي مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، أقر المجلس منح درجتي الماجستير والدكتوراه لعدد من الباحثين بكليات ومعاهد الجامعة في تخصصات متنوعة، وفقًا للوائح المنظمة.

وفي خطوة تعكس التزام الجامعة بمعايير الجودة والنزاهة الأكاديمية، وافق المجلس على إنشاء مكتب النزاهة وأخلاقيات البحث العلمي، بهدف ترسيخ مبادئ النزاهة والالتزام الأخلاقي في جميع الأنشطة البحثية، وحماية حقوق الإنسان والحيوان والبيئة، وتعزيز الثقة في المخرجات البحثية محليًا ودوليًا.

ويتولى المكتب مراجعة واعتماد المقترحات البحثية من الناحية الأخلاقية قبل التنفيذ، ووضع وتحديث مدونة أخلاقيات البحث العلمي، ومتابعة حالات سوء السلوك البحثي، إلى جانب نشر ثقافة النزاهة من خلال برامج التدريب والتوعية، ويعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

واختتم المجلس أعماله بالتأكيد على استمرار دعم البحث العلمي، وتعزيز الشراكات المؤسسية، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، بما يسهم في تحقيق رسالة الجامعة ودورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد رئيس الجامعة، في ختام الجلسة، التزام جامعة مدينة السادات بمواصلة جهود التطوير والارتقاء بالأداء المؤسسي، وبناء كوادر علمية وبحثية قادرة على المنافسة، بما يعزز مكانة الجامعة محليًا وإقليميًا.