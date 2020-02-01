في مطلع شهر فبراير من كل عام يمر على الفن المصري ذكرى رحيل بديع خيري، أحد رواده الأوائل ممن ساهموا سينمائيا ومسرحيا في رسم الخطوط العريضة لبدايات فنية ناجحة، ويعد خيري المولود عام 1894، أحد المساهمين في النهضة المسرحية المصرية في بداية القرن الـ20 مع صديقه الفنان نجيب الريحاني، وظلت أعماله مصدرا لكثير من الفنانين لإعادة إنتاجها سواء على المسرح أو شاشة السينما مثل فريد شوقي وفؤاد المهندس.

تقول الكاتبة راوية راشد في كتاب "يوسف وهبي سنوات المجد والدموع": "إن بديع خيري من مواليد حي المغربلين في القاهرة، أنهى دراسته في مدارس المعلمين ثم عمل مدرسا في مدرسة المغربلين الابتدائية، وكانت أولى أعماله للريحاني أما حتة ورطة عام 1918".

أما الشاعر صالح جودت في مقالة له بعنوان بديع خيري عام 1953 فيقول عنها: "حياة بديع خيري كمؤلف مسرحي وسينمائي وأديب شعبي تكاد تكون نصف تاريخ المسرح المصري الحديث، إنه دنيا واسعة يحار فيها القلم أهو ممثل أم شاعر أم زجال أم مؤلف مسرحي أم كاتب سينمائي أم صاحب مسرح أم مصلح اجتماعي، إنه كل ذلك وأكثر...".

عاصر بديع خيري أسماء هامة في الفن المصري واحتك معهم احتكاكا حميميا نابعا من صداقة جمعته بشخصيات لامعة في نهضة الفن، وكان بديع خيري نقطة تحول ومصلح لحياة ثلاث من أشهر الفنانين في مجال الموسيقى والغناء والتمثيل، وبالتحديد تتناول السطور التالية كيف ساهم بديع خيري في تغيرات جوهرية بحياة سيد درويش وزكريا أحمد ونجيب الريحاني.

في أرشيف مجلة القاهرة وبعددها الصادر عام 1986 نُشر مقال "بديع خيري محاولة للتذكر" للكاتب والقصاص يوسف فاخوري والذي روى فيه مقتطفات من حياة بديع خيري، وتحدث في البداية عن نضال بديع الفدائي ضد الإنجليز ومواقفه الإنسانية مثل وقوفه بجوار بيرم التونسي أثناء فترة نفيه في باريس وإرسال له مساعدات مادية، ثم انتقل للحديث عن علاقة خيري بسيد درويش.

تعديل مسار سيد درويش

يقول فاخوري معتمدا على حديث المؤرخ الموسيقي إبراهيم زكي خورشيد: " لا شك أن بديع كان في صدارة الزجالين الذين ساهموا في بناء مجد سيد درويش الفني، فقد كان تعاونهما تعاوناً خلاقاً وعقد الفن بينهما رابطة وثيقة تلاقت في ضوئها روحاهما قبل أن يلتقي أحدهما بالآخر شخصياً".

كان اللقاء أثناء ذهاب بديع خيري لمشاهدة مسرحية فيروز شاه لفرقة جورج أبيض –فرقة مسرحية شهيرة في ذلك الوقت- وعندما انتهى من مشاهدة العرض انبهر بديع بقوة اللحن وقدرته على التعبير، وذهب إلى الشيخ سيد درويش وقدم نفسه له، فما كان من الشيخ سيد إلا أن قام باحتضان خيري، وقص عليه لحن مقطوعة "دنجى دنجى" وهو في اسكندرية عندما قرأها منشورة في مجلة السيف.

وفي تحليل أورده فاخوري عن مساعدة كلمات بديع خيري في نجاح سيد درويش الملحن ذكر: " إن الكلمات لها إيقاع موسيقى ساعد سيد درويش على عدم تلحينه طبقاً للتقاليد النغمية التركية والفارسية التي كانت شائعة في ذلك الوقت، وقد ساعده على استخدام السلم الخماسي النوبي في التلحين كما جاء في مقطوعة دنجى، مما ساعده على الخروج من أسلوب التتريك اللحني".

وأكمل فاخوري: "هناك نتساءل عما كان سيؤول إليه ابداع سيد درويش لو لم يلتق ببديع خيري، إنه من نتاج التعاون بين الشخصين ظهرت الأغاني التي تحتفل بالطوائف الشعبية، ويرجح أن بديع خيري كان المثقف الأول للشيخ سيد درويش، كان درويش يملك شرارة الفن واستعداداً غير منظم تم توظيفه في جانب الثقافة القومية على يد بديع خيري".

ويقارن فاخوري بين ما كان يغنّيه درويش في الإسكندرية وما أصبح يغنيه عندما التقى ببديع خيري، ويقول: "إنها كانت أغاني لا تخرج عن أغاني الصد والهجر واللوعة وكان إنتاجه كما عبر عنه محمد دواره في كتابه من أسوأ سنوات عمره من حيث الأماكن التي كان يمارس فيها الغناء إلى نوع وهدف هذا الغناء".

ورطة زكريا أحمد

يروي الكاتب في سطوره بمجلة القاهرة كيف التقى الشيخ زكريا أحمد ببديع خيري ويقول: " كان يونس القاضي مسيطراً على الاسطونات والأغاني وهو الذي ألف للشيخ زكريا أحمد لحن إرخي الستارة اللي في ريحنا، وقابل الشيخ زكريا مصطفى لطفي المنفلوطي فعاتبه وقال له ياشيخ زكريا أنت شيخ وأبوط شيخ فكيف تسمع لنفسك بتلحين مثل تلك الأغاني الخليعة، فلجأ الشيخ زكريا إلى بديع خيري، وعندما أصيب بكستد وشنت عليه حملة قوية لم ينتصر له سوى بديع".

وقد ساهم بديع والشيخ زكريا في انتقالة هامة في أسلوب الغناء من خلال "دويتو" بين بوسطجي وسيدة، والذي يثبت براعة بديع في استخدام اللغة وتطويعها ونَظْم موسيقى اللغة وقد كتبها للشيخ زكريا ليقوم بتلحينها.

إنقاذ نجيب الريحاني

علاقة بديع خيري بنجيب الريحاني جاءت في فترة متقدمة نسياً في تاريخ الريحاني الفني فقد كان الريحاني قد استقر، ورغم ذلك جمعت بينهما علاقة صداقة قوية وأخرجا من خلالها إبداعات مختلفة.

يحكي الشاعر صالح جودت في مقالة له عام 1953 في مجلة الهلال عن بديع خيري أنه كان المنقذ لفرقة نجيب الريحاني بعد القطيعة التي حدثت بين الريحاني ومؤلف فرقته الأول أمين صدقي، فبعد نجاح باهر حققته مسرحية "حمار وحلاوة" نشأ خلاف بين الريحاني وصديقي على كيفية إدارة المسرح، وانفصل صدقي الفرقة وأنشأ فرقة مستقلة.

وكان مسرح الريحاني قد تعطل بعد واقعة أمين صدقي ولكن سرعان ما استعاد نشاطه وازدهر شباكه بعد ما قدمه له بديع خيري من نصوص مسرحية.