الدنمارك ستسمح بالدراسة للمرحلة الابتدائية اعتبارا من الاثنين المقبل

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أعلنت حكومة الدنمارك اليوم الاثنين أنها ستسمح لطلاب المرحلة الابتدائية بالعودة إلى المدرسة اعتبارا من 8 فبراير الجاري، ولكنها ستبقي على القيود الأخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وعلى الرغم من تراجع معدلات الإصابة بالفيروس في البلاد، فقد حذر وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هيونيكه قائلا "نحن لسنا بصدد إعادة فتح الأنشطة المجتمعية".

وأوضح هيونيكهأن قرار اليوم سيشمل مرحلة رياض الأطفال وحتى طلاب الصف الرابع الابتدائي.

وعلق وزير الأطفال والتعليم بيرنيل روزنكرانتز ثيل على هذا القرار الذي سيسمح لطلاب الصفوف الابتدائية بالعودة إلى المدرسة، قائلا إن الحكومة ماكانت ستتخذ مثل هذه الخطوة إذا كان هناك مخاوف من الناحية الطبية.

وأكد وزيرا الصحة والتعليم بأنه لن يُسمح للأطفال بالاختلاط إلا بالتلاميذ من فصولهم، وسيُطلب من الآباء الذين يزورون المدارس ارتداء الكمامات.

ولا تزال قطاعات أخرى من الأنشطة المجتمعية الأخرى قيد الإغلاق في الدنمارك.

ومددت الحكومة الدنماركية الأسبوع الماضي مجموعة القيود التي فرضتها العام الماضي حتى 28 فبراير الجاري.