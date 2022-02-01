10 أفلام وثائقية تشارك في الدورة الثامنة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، القائمة النهائية للأفلام التي تم تأهيلها للمشاركة في مسابقة الأفلام الوثائقية بالدورة الثامنة من المهرجان المزمع إقامته خلال الفترة من 10 إلى 16 فبراير الجاري بمدينة الإسكندرية.

وتضم قائمة الأفلام المشاركة بمسابقة الفيلم الوثائقي 10 أفلام تعرض عالميا لأول مرة، من دول عربية وأجنبية، والأفلام هي: "إبادة كورية" من كوريا الجنوبية، و"كل شئ على ما يرام" من الهند، و"البحث عن تايلر" إنتاج مشترك من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، و"سانجاك" من لبنان، و"تاليا" من البرتغال، و"سهرة مع ليلى" من الكويت، و"بعد الطوفان" من روسيا، و"جناح الشهيد بحكم الأمر الواقع" من سويسرا.

كانت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قد أعلنت منذ أيام قائمة الأفلام المشاركة بمسابقة الرسوم المتحركة في دورته الثامنة، وتشارك فيها 12 فيلما تحريكيا، ومسابقة الأفلام الروائية الدولية، وتشارك فيها 16 فيلما روائيا من دول عربية وأجنبية، كما كشفت عن الملصق الرسمي للدورة الثامنة للمهرجان، حيث تقوم فكرة الملصق على المزج بين نوعين من أساليب الفن المعاصر الرقمي والفن التجريدي الحديث، من تصميم سلمى أسامة خريجة جامعة فاروس من قسم صناعة الأفلام والرسوم المتحركة، وشاركتها في التصميم خشوع الجوهري الحاصلة على بكالوريوس فنون جميلة من قسم التصوير بجامعة الإسكندرية.