مصرع شاب وإصابة 15 آخرين إثر انقلاب سيارة تقل عمالة زراعية بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 15 آخرين بجروح وكدمات متفوقة في الجسم، جراء انقلاب سيارة تقل عمالة زراعية بالكيلو ٧٥ بالطريق الصحراوي "القاهرة- الإسكندرية" بدائرة قسم غرب النوبارية.



وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالكيلو ٧٥ بالطريق الصحراوي "القاهرة- الإسكندرية" بدائرة قسم غرب النوبارية، ووجود مصابين ومتوفيين.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين والجثة مستشفى غرب النوبارية المركزي، وتبين لمأمور قسم شرطة غرب النوبارية إصابة كل من: "عبد الله أشرف علي، ١٥ سنة، باشتباه كسر في قاع الجمجمة وكدمات متفرقة بعموم الجسم، وكريم سعد إبراهيم، ١٦ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بعموم الجسم، وحسين عمر محمد، ١٧ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات عبد الرحمن عمرو عبد الرحمن، ١٦ سنة، باشتباه كسر بالساق الأيمن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وعلاء مصطفى طلعت، ١٥ سنة، جرح قطعي حوالي ١٠ سم بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد خليفة، ١٣ سنة، جرح قطعي بفروة الرأس وسامح محمد إبراهيم التلت، ٣٠ سنة، بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وأشرف عيد علي، ١٦ سنة، بكدمات متفرقة بالجسم"، ووفاة علي أشرف أنور، ١٥ سنة، مقيمون جميعا بأبو المطامير.



وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.