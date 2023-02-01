مسئول أوكراني: روسيا قد تهاجم أوكرانيا من الشمال والجنوب والشرق تزامنا مع ذكرى الحرب

قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، اليوم الأربعاء إن روسيا تستعد لتصعيد الحرب إلى أقصى درجة في المستقبل القريب، إن والمعارك الرئيسية لم تأت بعد .

وأضاف دانيلوف -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن روسيا تستعد لأقصى درجات التصعيد: فهي تجمع كل شيء ممكن ، وتقوم بالمناورات والتدريب .. يمكنني القول إننا لا نستبعد أي سيناريو في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة.

ولم يستبعد دانيلوف احتمال أن يحاول الرئيس الروسي بوتين شن هجوم آخر من الشمال والجنوب والشرق، كما حدث في 24 فبراير 2022 -وربما حتى يتزامن مع الذكرى السنوية.

في الوقت نفسه ، قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني إن الجيش الأوكراني يستعد لجميع الاحتمالات، وهذه المرة حصل على دعم أكبر بكثير من الشركاء الغربيين مثل المملكة المتحدة مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع أن يشارك حوالي النصف من بين أكثر من 320 ألف جنديا روسيا ممن حشدتهم روسيا في سبتمبر الماضي في الموجة الثانية من الهجوم أيا كان وقتها.

وأشار دانيلوف إلى أن المعارك الرئيسية لم تأت بعد.

واكد "لقد مررنا بفترة صعبة ، لكنني أدرك أن المعارك الرئيسية لم تأت بعد وستحدث هذا العام، في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر. وستكون هذه الأشهر الحاسمة في الحرب". ولهذا السبب تطلب أوكرانيا من شركائها الغربيين إرسال المزيد من الأسلحة الفتاكة بشكل أسرع. في الأيام الأخيرة، وأصرت كييف على أن يرسل الغرب طائرات مقاتلة.