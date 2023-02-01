روسيا تحذر فرنسا من زيادة جشع زيلينسكي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن تصريحات باريس، حول احتمال تسليم طائرات إلى أوكرانيا "تزيد فقط من جشع" فلاديمير زيلينسكي غير المحدود .

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة: "هذا نوع من السخافة، أحقا الرئيس الفرنسي واثق من أنه إذا تم توفير الأسلحة الخفيفة والثقيلة، فلن يؤدي ذلك إلى تصعيد الموقف؟ مثل هذه التصريحات لا تؤدي إلا إلى الجشع غير المحدود لدى نظام فلاديمير زيلينسكي".

هذا وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة "ليس أمراً مستبعدا"، لافتا إلى أنّ بلاده ستدرس الطلبات الرسمية التي تتلقّاها من أوكرانيا لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ووفقا له، تقوم فرنسا بتوريد الأسلحة وفق ثلاثة معايير: المعيار الأول هو فائدة وفاعلية الأسلحة للجيش الأوكراني؛ المعيار الثاني هل ستؤدي عمليات التسليم إلى تصعيد الصراع؛ ثالثًا، توريد الأسلحة يجب ألا يضعف الجيش الفرنسي.