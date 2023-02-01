وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للكابينت

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دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الوزاري الأمني المصغر «الكابينت»، لبحث سبل الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، مساء الأربعاء: «إطلاق الصواريخ من غزة لن يمنعني من مواصلة العمل للتضييق على الأسرى».

הירי מעזה לא ירפה את ידי מלהמשיך לפעול לביטול תנאי הקייטנה של מחבלים רוצחים. נותן גיבוי לשב"ס להיכנס לתוך האגפים ולהשליט סדר. ביקשתי לכנס ישיבת קבינט דחופה עוד הערב, לבחון את דרכי התגובה על שיגור הטילים מעזה. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 1, 2023

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن القبة الحديدية اعترضت مساء اليوم الأربعاء، صاروخًا أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنة «سديروت» شمال قطاع غزة.

وأوضحت القناة 14 العبرية، أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة، فيما اعترضته صواريخ القبة الحديدية.

وأشارت مصادر عبرية، إلى أن إطلاق الصاروخ تزامن مع مراسم إحياء ذكرى مقتل مستوطِنة بصاروخٍ أطلقته كتائب القسام قبل 18 عامًا.

يأتي ذلك في ظل عمليات القمع المتواصلة منذ ثلاثة أيام بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون الإسرائيلية؛ التي تتخذها إدارة مصلحة السجون بحقهم، وتعريض حياتهم للخطر في سجن عوفر، مجدو، النقب والدامون.