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بالصور.. كواليس فيلم البطة الصفرا بحضور أبطاله

كواليس فيلم البطة الصفرا
كواليس فيلم البطة الصفرا
حسام جودة
نشر في: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 6:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 6:14 ص

يواصل أبطال فيلم البطة الصفرا تصوير العمل داخل متحف الزراعة بالدقي والذي يحمل طابعا كوميديا فريدا من نوعه، بحضور كلا من الفنان محمد عبد الرحمن، غادة عادل، فرح الزاهد، وباقي الفريق، وسينتهي التصوير نهائيا غدا.

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى.

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