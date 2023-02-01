ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة تغذية علاجية في المنوفية

تمكنت مديرية الصحة بـ المنوفية من ضبط سيدة تدّعي أنها طبيبة تغذية علاجية، واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض عليها.



وأعلنت مديرية الصحة بالمنوفية ضبط سيدة انتحلت صفة طبيب تغذية علاجية بإحدى العيادات بقرية شنشور التابعة لمركز أشمون، بعد أن رصدتها إدارة العلاج الحر التابعة للمديرية.

وترأست الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة اللجنة المشكلة من: الدكتور أحمد الشايب نائب مدير الإدارة، والدكتورة روان عمران مساعد مدير الإدارة، وبالتنسيق مع كل من هيئة الدواء المصرية وإدارة التموين والرقابة الداخلية بالتموين وبصحبة قوة مرافقة من نقطة شرطة شنشور، بعد التنسيق مع العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون.

وقد انتقلت اللجنة إلى محل الواقعة، وتبين قيام المذكورة بانتحال صفة طبيب بشري أخصائي تغذية علاجية وسمنة ونحافة، وإعلان ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي ولم يتم تقديم أي مستندات للترخيص للمنشأة، كما تم تحريز كميات من الأدوية والمستحضرات غير المسجلة بقطاع الصيدلة ومعدة للبيع للمرضى عن طريق مفتش هيئة الدواء الدكتور أمير رضا، وتم تحريز دفتر الكشوفات بمقابل مادي وكروت متابعة للوزن الخاصة بالمرضى وروشتة وصف أدوية بخط يدها عن طريق أيمن الشرقاوي، نزيه ماهر ضلع رئيس الرقابة التموينة، سامح شاهين مدير إدارة العلاقات العامة، بإدارة التموين بأشمون.

واتخذت مديرية الصحة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة من قبل العلاج الحر ومخالفة كل هذه الوقائع للقوانين 153 لسنة 2004 و415 لسنة 1954 و127لسنة 1955 و48 لسنة 1941، والقرار الوزاري 113 لسنة 1994.

وقد تم القبض على المتهمة بعد تحرير محضر 4588 جنح أشمون بتاريخ 31/1/2023 بالواقعة، وسيتم عرضها على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة

وتهيب إدارة العلاج الحر بالمواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق خلف هؤلاء ممن ينتحلون الصفة الطبية لكيلا يتعرضوا لأي أذى جراء ذلك.