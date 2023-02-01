تجديد حبس مورد لحوم وشقيق زوجته لاتهامهما بخطف شخصين فى الجيزة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس مورد لحوم وشقيق زوجته، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بخطف شخصين فى الجيزة، بسبب خلافات مالية.



وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.



كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم)، بسابقة توجه (زوجها وشقيقها - مُقيمان بدائرة القسم) لمقابلة (مورد لحوم للمحل عمل زوجها - مُقيم بدائرة قسم الوراق)، وعدم عودتهما وإغلاق هواتفهما المحمولة، وتلقيها فى وقتٍ لاحق اتصال هاتفى "من رقم الهاتف الخاص بزوجها" طلب خلاله شخص مجهول مبلغ مالى نظير إطلاق سراح زوجها وشقيقها.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة من تحديد مرتكبى الواقعة (مورد اللحوم المشار إليه - شقيق زوجته ، مُقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق)، واحتجاز المجنى عليهما بشقة بعقار بدائرة قسم شرطة الوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها، وتم ضبط المتهمين وتحرير المجنى عليهما.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما واقعة اختطاف المجنى عليهما لوجود خلافات مالية بين أحد المتهمين وبين أحد المجنى عليهما، وقيامهما بمساومة أهليتهما نظير إطلاق سراحهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.