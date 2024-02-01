أوستن: الرئيس بايدن أعطى الضوء الأخضر للرد على هجوم قاعدة التنف

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن الرئيس جو بايدن؛ فوض قائد القيادة المركزية الأمريكية بالرد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة التنف قرب الحدود الأردنية، الأحد الماضي.
وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إن الرئيس بايدن أعطى الضوء الأخضر للرد على الهجوم بعد التخطيط الدقيق للخيارات العسكرية الواجب تنفيذها، وقد اتخذ قرارا حاسما بتفويض السلطات والقيادة المركزية لتنفيذ الرد المناسب.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على اختيار التوقيت المناسب؛ لتوجيه ضربة دقيقة على الأهداف المسئولة عن استهداف القوات الأمريكية؛ لتقليل الأضرار الجانبية، متوقعا تنفيذها خلال أيام.
وأوضح أن الرد على استهداف القوات الأمريكية سيكون متعدد المستويات، مؤكدا أن بلاده لديها القدرة على الرد أكثر من مرة، وفقا لتقييمها للأوضاع.
وأسفر الهجوم على القاعدة العسكرية داخل الحدود الأردنية، عن مقتل 3 جنود أمريكيين، وإصابة 34 آخرين، وفقا للقيادة الوسطى الأمريكية.