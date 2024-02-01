وفد جامعة دمياط يزور معرض الكتاب للتعرف على جهود الدولة في مكافحة الفساد

ترأس الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، وفدًا لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، والمقام تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأوضح الدكتور حمدان ربيع، في بيان له اليوم الخميس، أنه رافقه الدكتور وائل فاروق الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وضم الوفد قرابة المائتين من منتسبي الجامعة من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلبة وطالبات الجامعة.

وتفقد الوفد جناح هيئة الرقابة الإدارية، واستمع لجلسات توعوية وتعريفية بجهود الدولة في مكافحة الفساد، والتوعية بأهمية الالتفاف المجتمعي حول جهات مكافحة الفساد والقيام بدورهم الفعال للنهوض بالدولة المصرية، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأهدافها وشرحاً لأقسام الجناح، حيث أشاد بها رئيس الجامعة وبدور الهيئة في توعية فئات المجتمع بمكافحة الفساد.

كما تفقد الوفد جناح وزارة الدفاع وأكاديمية الشرطة، بالإضافة لتفقد عدد من دور النشر، وشارك رئيس الجامعة الطلاب في تفقد أرجاء المعرض وتبادل الآراء التثقيفية في حوار تفاعلي.

فيما زار رئيس الجامعة، مقر عرض الكتاب المطبوع لأول رسالة دكتوراه بكلية الحقوق بالجامعة بعنوان «الاستثمار العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية».

وأضاف رئيس الجامعة، أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة الدائم على الإثراء التثقيفي والمعرفي لدى الطلاب، وتعميق إدراكهم لأهم القضايا والتحديات، وتعزيز التواصل والدمج المجتمعي لهم مع الجهات المختلفة.