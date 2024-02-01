وزير خارجية الأردن: تعليق تمويل أونروا سيعكس فورا معاناة أعمق لأهل غزة

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أكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» التي تقوم بـ«دور لا يمكن الاستغناء عنه» للاجئين الفلسطينين.

ونفى الصفدي، خلال استقباله المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، وجود جهة أخرى قادرة على القيام بالدور الرئيس الذي تقوم به الوكالة في غزة، وذلك بحسب ما نشرته قناة «المملكة».

وحذر من أن «أي تخفيض في الدعم المالي المقدم للوكالة سيعكس فوراً معاناة أعمق لأهل غزة الذين يواجهون مجاعة جماعية مردها منع إسرائيل دخول الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية».

وقال الصفدي إن أونروا تمثل «شريان الحياة» لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.

وبحث الصفدي ولازاريني التحديات التي تواجه الوكالة والاتهامات التي وجهت لـ12 من موظفيها في غزة، حيث صرح لازاريني أن الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً في الاتهامات وأنهت عقود الموظفين المتهمين.

ودعا الصفدي ولازاريني الدول التي علقت مساعداتها للوكالة إلى العودة عن قرارها.