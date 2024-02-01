 مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة في مواجهة وولفرهامبتون - بوابة الشروق
الخميس 1 فبراير 2024 9:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة في مواجهة وولفرهامبتون

محمد عاطف
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 9:19 م | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 9:19 م

أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الذي سيخوض مواجهة وولفرهامبتون مساء اليوم الخميس، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق وولفرهامبتون نظيره مانشستر يونايتد على ملعب مولينينو، في العاشرة والربع من مساء اليوم الخميس، في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة اليوم كما يلي:

أونانا في حراسة المرمى

الدفاع: ديوجو دالوت - رفائيل فاران - مارتينيز - لوك شاو

خط الوسط: كوبي ماينو - كاسيميرو - جارناتشو - برونو فيرنانديز

الهجوم: راشفورد - هويلوند.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك