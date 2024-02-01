مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة في مواجهة وولفرهامبتون

أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الذي سيخوض مواجهة وولفرهامبتون مساء اليوم الخميس، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق وولفرهامبتون نظيره مانشستر يونايتد على ملعب مولينينو، في العاشرة والربع من مساء اليوم الخميس، في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة اليوم كما يلي:

أونانا في حراسة المرمى

الدفاع: ديوجو دالوت - رفائيل فاران - مارتينيز - لوك شاو

خط الوسط: كوبي ماينو - كاسيميرو - جارناتشو - برونو فيرنانديز

الهجوم: راشفورد - هويلوند.