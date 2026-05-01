مصر تسدد كامل مستحقات دانة غاز المتأخرة مع إستلام الشركة مبلغ 20 مليون دولار

أعلنت شركة دانة غاز تسلّم دفعة إضافية بقيمة 20 مليون دولار من مصر، مع تسوية مستحقاتها المتأخرة بالكامل.

وذكرت الشركة في بيانها لموقع سوق أبوظبي، أن هذه التسوية تعكس النهج الاستباقي في التعاون مع الحكومة المصرية، فضلًا عن التزام الحكومة المتواصل بتسوية مستحقات شركات النفط والغاز العاملة في مصر.

ياتي ذلك بعد أيام من إعلان كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن مستحقات الشركاء الأجانب أولوية قصوى للحكومة، حيث تم خفضها من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 770 مليون دولار حاليا، مع الالتزام بالوصول بها إلى «صفر» قبل نهاية يونيو المقبل، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم زيادة أنشطة الحفر والاستكشاف، خاصة في ظل النماذج التجارية المرنة التي تم استحداثها مؤخرا.

ودعم هذا التقدم في عملية التحصيل الإطارُ المالي المحسّن الذي أرسته اتفاقية توحيد مناطق الامتياز الموقعة في أواخر عام 2024.

وكانت مصر قد سدّدت دفعة من المستحقات بقيمة 50 مليون دولار في ديسمبر 2025.

وفي سياق متصل، ارتفع متوسط إنتاج دانة غاز في مصر بنسبة %4 على أساس سنوي ليصل إلى 13.1 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، ويمثل ذلك أول فترة نمو للإنتاج في مصر بعد عدة سنوات من التراجع الطبيعي.

وتواصل دانة غاز تنفيذ برنامجها الاستثماري البالغة قيمته 100 مليون دولار في مصر، الذي يركز على تثبيت إنتاج أصولها في دلتا النيل في المرحلة الأولى، ومن ثم زيادته.

ونجحت الشركة في عام 2025 في حفر 4 آبار، وتنفيذ أعمال إعادة استكمال لـ 3 آبار إضافية، ما أضاف نحو 30 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا إلى إنتاج الشركة، و36 مليار قدم مكعبة إلى احتياطياتها.