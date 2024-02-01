 السيسي يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويؤكد دعم مصـر لجهود حماية وحدة الأراضي الليبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويؤكد دعم مصـر لجهود حماية وحدة الأراضي الليبية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 10:26 ص | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 10:26 ص

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وذكر المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال المباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، دعم مصـر لكل الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية، ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يحقق مصالح الشعب الليبي الشقيق، ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا.

من جانبه، ثمّن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعدة، وما تقدمه مصر من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة، وحرص مصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية، الأمر الذي يعد جوهرياً لاستعادة الاستقرار في البلاد، مستعرضاً تطورات المشهد السياسي الليبي وما يبذله المجلس الرئاسي من جهد لتوحيد رؤى مختلف الأطراف الليبية.

وأوضح المتحدث الرسمي أيضاً أن اللقاء شهد تأكيد أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومواصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات، بما يضمن تفعيل إرادة الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته ومصالحه العليا.


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