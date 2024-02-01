رئيس النواب اللبناني يؤكد تمسك بلاده بتنفيذ القرار الأممي 1701

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون والوفد المرافق، بحضور سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الخميس، شهد اللقاء عرضًا لآخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

ونوه بري أن «إسرائيل تستهدف المدنيين والأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، متجاوزة منطقة القرار الأممي 1701 ولقواعد الاشتباك»، مؤكدًا أن «لبنان متمسك وينتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله».

وفي وقت سابق، بحث نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مع دايفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا، الذي يزور بيروت حاليا، العلاقات الثنائية، وسبل التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والدبلوماسي المطلوب.

كما تطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى دور الجيش اللبناني، وسبل دعمه وتقوية قدراته وتعزيز تعاونه مع قوات /اليونيفيل/، والوسائل الكفيلة بتطبيق القرار الأممي رقم 1701.

وجدد ميقاتي، بهذه المناسبة، التأكيد على تأييد بلاده للحل السلمي في المنطقة، مشددا على أن الدور البريطاني في دعم الجيش أساسي في الدفع نحو هذا الاتجاه.

بدوره، شدد كاميرون على أولوية وقف إطلاق النار في غزة، تمهيدا للانتقال إلى المراحل التالية للحل.

جدير بالذكر أن الكيان الإسرائيلي صعد من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من قراها، وذلك بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.