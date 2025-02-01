التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الـ27 لخطة مركز سقارة غدا

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع الـ 27 من خطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025، غداً الأحد، في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك بتنفيذ 3 برامج تدريبية هي برنامج "تطوير وحدات تكافؤ الفرص"، و برنامج "مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة"، وبرنامج "إدارة الأزمات والحد من المخاطر والأمن القومي والتصدي للشائعات"، ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الدورات 124 متدرباً.

وأكدت عوض، في بيان لها، أن الأسبوع الـ27 يتضمن تنفيذ دورة بتكليف من القيادة السياسية، وهي "مدخل إلي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لمديري التخطيط على مستوى الديوان والمراكز والمدن ليستكمل مركز سقارة تقديمه لحزم تدريبية متقدمة على برامج التنمية المحلية المطورة في ضوء تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات"، مشيرة إلى حرص الوزارة على تنمية الموارد البشرية من خلال توفير مزيد من التدريب والتطوير الوظيفي، مما يساعد على تحسين بيئة العمل للعاملين في المحليات بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم الإدارية، وربطهم بشكل أكثر فعالية بالأهداف المنشودة لتحقيقها بأساليب جديدة ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتركيز عليها في إدارة برامج التنمية وخططها المستقبلية للدولة.

وأضافت، أن الأسبوع الـ27 للخطة التدريبية بسقارة يشمل أيضاً تنظيم دورة تطوير وحدات تكافؤ الفرص للمديرين والعاملين بوحدات تكافؤ الفرص، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، والمجلس القومي للمرأة، موضحة أن الدورة تأتي في إطار الخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة لدعم وتمكين المرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للعمل على إدماج قضايا المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تمكين المرأة ورفع كفاءتها وبناء قدراتها في كل المجالات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أنه سيتم كذلك تنظيم برنامج تدريبي وهو "إدارة الأزمات والحد من المخاطر والأمن القومي والتصدي للشائعات" للمديرين والعاملين بإدارات الأزمات ومراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتعاون مع إدارة الأزمات بالوزارة وأكاديمية ناصر العسكرية.

من جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن المركز يواصل تنفيذ توجيهات وزيرة التنمية المحلية لتطوير وتأهيل الكوادر والعاملين بالإدارة المحلية في جميع المحافظات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الجوهري إلى أنه جاري الإعداد لتطوير المحور الفني لاختبارات المركز للبرامج القيادية وعدد من الحقائب التدريبية، لافتاً إلى أنه فيما يخص المحور الإنشائي بالمركز فيتم الآن الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإنشاء مبنى على أحدث النظم التدريبية وذلك بدلاً من أحد المباني الموجودة بمقر مركز سقارة.