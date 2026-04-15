 رئيس المنصورة: سنلعب في الممتاز الموسم المقبل وسنحافظ على الهوية

أكد محمد البسيوني، رئيس نادي المنصورة، أن إدارة النادي بدأت بالفعل التحرك لوضع خطة شاملة استعدادًا للموسم الجديد، بهدف إعادة الفريق إلى الدوري الممتاز.

وقال البسيوني، في تصريحات تلفزيونية، إن نادي المنصورة يمر حاليًا بمرحلة تحضيرية مهمة، يتم خلالها العمل على تجهيز الفريق فنيًا وإداريًا، مع وضع الأسس التي تضمن عودة قوية للدوري الممتاز.

وأوضح رئيس النادي أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير ملعب نادي المنصورة، بما يتناسب مع طموحات الإدارة والجماهير خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الملف يأتي ضمن أولويات المرحلة الحالية.

وشدد البسيوني على أن هوية نادي المنصورة ستظل محفوظة، حتى في حال إتمام أي شراكات استثمارية مع أي ناد، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من تلك الخطوات هو دعم النادي وتحقيق النجاح دون المساس بتاريخه وجماهيره.