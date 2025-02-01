تقارير: الرئيس السوري أحمد الشرع يزور السعودية غدا

-السعودية: منخرطون في حوار مع الدول ذات الصلة لرفع العقوبات عن سوريا

قالت مصادر اليوم السبت، إن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، سيزور السعودية غداً في أول زيارة خارجية له بعد توليه رئاسة البلاد.



إلى ذلك، هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، بحسب موقع العربية نت الاخباري.



في السياق ذاته، زار الفترة الماضية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، سوريا والتقى بالرئيس أحمد الشرع حينها، وأكدت السعودية استعدادها دعم نهوض سوريا.



وقال الأمير فيصل بن فرحان: إننا منخرطون في حوار مع الدول ذات الصلة لرفع العقوبات عن سوريا، منوهاً بأهمية تسريع الخطوات التي من شأنها تنفيذ الأمر بسرعة، فيما لفت إلى أن الرياض تلقت إشارات إيجابية بشأن رفع العقوبات عن سوريا.