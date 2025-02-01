النني يتعرض لعقوبة بعد الاشتباك مع مدرب في الدوري الإماراتي

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تعرض محمد النني نجم منتخب مصر وفريق الجزيرة لعقوبة انضباطية بعد اشتباكه مع مدرب بني ياس خلال مباراة الفريقين، مساء الجمعة، في الدوري الإماراتي.

في الدقيقة 19 اشتبك النني مع دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق بني ياس، وتطور الأمر لتدخل لاعبي الفريقين للفض بينهما.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه محمد النني ومدرب بني ياس بعد المشادة التي استمرت لثوان.

وانتهى اللقاء بخسارة صادمة للجزيرة أمام بني ياس بهدف دون رد.

وتجمد رصيد الجيرة عند 21 نقطة في المركز السادس بعدما عجز عن الفوز في آخر ثلاث جولات، بينما رفع بني ياس رصيده إلى 15 نقطة في المركز 11.