محلل عسكري إسرائيلي: حماس تسيطر على غزة بشكل كامل

قال المحلل العسكري الإسرائيلي يوسي يهوشواع، أمس الجمعة، إن إسرائيل لا تملك أي نفوذ على حركة حماس في غزة، التي تسيطر على القطاع بشكل كامل.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" العبرية، قال فيها إن حركة "حماس تسيطر فعليا على قطاع غزة بشكل كامل، سواء بالقوة أو بغيرها، ولا نملك أي نفوذ عليها"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأضاف أن "حماس تسيطر على غزة، وهي من تحدد ما إذا كانت هناك خروقات أم لا من الجانب الإسرائيلي أثناء عملية تسليم الأسرى المحتجزين لديها من القطاع".

واستبعد يهوشواع فكرة التهجير الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة، متسائلا: "كم من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سيقبل بهذا الترحيل؟".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا في تصريحات للصحفيين، اليوم السبت، إلى نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء إبادة إسرائيلية استمرت أكثر من 15 شهرا بدعم أمريكي.